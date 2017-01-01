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Январь | 2017

“Кометная планета” обнаружена учеными

in Космос

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С помощью  космического телескопа Хаббл астрономами подтвержден факт существования крайне необычной планеты, которая  расположена за пределами Солнечной системы и неофициально прозванной   «кометной планетой».   Близость расположения  гигантской  газовой  планеты HD 209458b к  звезде приводит к тому, что ее  атмосфера, разогреваясь, в  буквальном смысле  вылетает в космос, и  при этом образуется   характерный газовый  шлейф.

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Декабрь | 2016

Детский психолог – квалифицированная помощь для ребенка любого возраста

in Новости

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Декабрь | 2016

3 причины заказать самую лучшую фитостену на сайте topiar.ua

in Разное

Для современного человека интерьер и обустройство территорий открытого и закрытого типа имеют важное значение.

И в этом нет ничего удивительного, так как сфера ландшафтного проектирования и дизайна активно развивается, предлагая нам все более интересные и креативные решения.

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Декабрь | 2016

Обнаружена звезда, имеющая массу больше солнечной

in Космос, Новости

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Масса светила RMC 136a1 равна 265 солнечным массам. Ее удалось обнаружить с  помощью  массива телескопов VLT (Very Large Telescope) в Чили при наблюдении за  двумя  звездными  скоплениями — NGC 3603 и RMC 136a, которые удалены от Солнечной системы на 44 тысячи и 165 тысяч световых лет соответственно. Специалистами также были использованы  данные об этих скоплениях, которые были собраны телескопом «Хаббл».

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Декабрь | 2016

В Австралии построят наиболее мощную в мире солнечную электростанцию

in Новости

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Это будет самая  крупная  в мире солнечная электростанция мощностью 1 000 МВт, производительностью  втрое превышающей  генерирующую  мощность самой крупной из ныне существующих солнечных электростанций, которая расположена в штате Калифорния (США). Цена строительства станции составит более чем  миллиард долларов.

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Декабрь | 2016

Как купить квартиру правильно?

in Новости

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Ноябрь | 2016

Обслуживание кондиционеров

in Разное

Сервисное обслуживание кондиционеров проводится для ликвидации отрицательных результатов работы агрегата в неблагоприятных условиях и для проведения профилактики на счет возникновения их влияний. Довольно часто нужна чистка радиатора наружного агрегата от пыли, которая забивает сам радиатор и мешает его нормальной и стабильной работе. Также проводится чистка от грязи, которая мешает теплосъему с пластин радиатора. В пыльных, многолюдных помещениях также нуждается в чистке внутренний блок и дренажная система, которая засоряется грязью. Не стоит заблуждаться в видимой чистоте офисного помещения большое количество проходящих клиентов, бумаги создают хороший источник пыли, которая в последствии попадет в фильтры, но они неспособны, одолеть всю пыль.

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Ноябрь | 2016

Как выбрать зимние шины?

in Разное

Наступление зимы для водителей не ограничивается морозом и снегом. Необходимо еще подготовить автомобиль к зиме. Насколько уверенно машина будет держаться на заснеженной трассе и в гололед зависит от зимних покрышек. Можно, конечно, их не менять, рискуя транспортным средством и безопасностью участников движения. Необходимо учитывать, что разные модели покрышек ведут себя в различных условиях по-разному.

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Ноябрь | 2016

Как выбрать мужскую сумку

in Разное

Все магазины одежды с радостью и готовностью предоставляют самые разные варианты женских сумок. О том, как представительнице прекрасного пола выбрать себе сумочку, написано немало статей. Да и, как правило, широкий ассортимент товара дает возможность неспешно определиться с выбором. Но вот с сумками мужскими дела обычно обстоят на порядок хуже.

Как это ни странно звучит, но многие мужчины словно теряются, как только речь заходит о выборе сумки. И проблема в том, что они просто не имеют не малейшего понятия о том, что им требуется, и насколько хорошо это будет на них смотреться. Еще недавно барсетки мужские были необычайно популярны в определенных кругах населения. Сегодня же они не только популярны в узких кругах, но и пользуются большим спросом практически у всех мужчин любого возраста и статуса. Это необходимая вещь для мужчины любой профессии, потому как небольшие личные вещи всегда должны быть при себе.

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Ноябрь | 2016

NASA будет исследовать внутреннее строение Луны

in Космос, Новости

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Под новой  лунной  миссией  НАСА подразумевается  запуск в сентябре текущего года двух зондов по миссии GRAIL.  Исследуя внутреннее строение Луны,  зонды заполнят существующие белые пятна

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