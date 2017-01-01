Для современного человека интерьер и обустройство территорий открытого и закрытого типа имеют важное значение.
И в этом нет ничего удивительного, так как сфера ландшафтного проектирования и дизайна активно развивается, предлагая нам все более интересные и креативные решения.Read More
Масса светила RMC 136a1 равна 265 солнечным массам. Ее удалось обнаружить с помощью массива телескопов VLT (Very Large Telescope) в Чили при наблюдении за двумя звездными скоплениями — NGC 3603 и RMC 136a, которые удалены от Солнечной системы на 44 тысячи и 165 тысяч световых лет соответственно. Специалистами также были использованы данные об этих скоплениях, которые были собраны телескопом «Хаббл».Read More
Это будет самая крупная в мире солнечная электростанция мощностью 1 000 МВт, производительностью втрое превышающей генерирующую мощность самой крупной из ныне существующих солнечных электростанций, которая расположена в штате Калифорния (США). Цена строительства станции составит более чем миллиард долларов.Read More
Сервисное обслуживание кондиционеров проводится для ликвидации отрицательных результатов работы агрегата в неблагоприятных условиях и для проведения профилактики на счет возникновения их влияний. Довольно часто нужна чистка радиатора наружного агрегата от пыли, которая забивает сам радиатор и мешает его нормальной и стабильной работе. Также проводится чистка от грязи, которая мешает теплосъему с пластин радиатора. В пыльных, многолюдных помещениях также нуждается в чистке внутренний блок и дренажная система, которая засоряется грязью. Не стоит заблуждаться в видимой чистоте офисного помещения большое количество проходящих клиентов, бумаги создают хороший источник пыли, которая в последствии попадет в фильтры, но они неспособны, одолеть всю пыль.Read More
Наступление зимы для водителей не ограничивается морозом и снегом. Необходимо еще подготовить автомобиль к зиме. Насколько уверенно машина будет держаться на заснеженной трассе и в гололед зависит от зимних покрышек. Можно, конечно, их не менять, рискуя транспортным средством и безопасностью участников движения. Необходимо учитывать, что разные модели покрышек ведут себя в различных условиях по-разному.Read More
Все магазины одежды с радостью и готовностью предоставляют самые разные варианты женских сумок. О том, как представительнице прекрасного пола выбрать себе сумочку, написано немало статей. Да и, как правило, широкий ассортимент товара дает возможность неспешно определиться с выбором. Но вот с сумками мужскими дела обычно обстоят на порядок хуже.
Как это ни странно звучит, но многие мужчины словно теряются, как только речь заходит о выборе сумки. И проблема в том, что они просто не имеют не малейшего понятия о том, что им требуется, и насколько хорошо это будет на них смотреться. Еще недавно барсетки мужские были необычайно популярны в определенных кругах населения. Сегодня же они не только популярны в узких кругах, но и пользуются большим спросом практически у всех мужчин любого возраста и статуса. Это необходимая вещь для мужчины любой профессии, потому как небольшие личные вещи всегда должны быть при себе.Read More
Под новой лунной миссией НАСА подразумевается запуск в сентябре текущего года двух зондов по миссии GRAIL. Исследуя внутреннее строение Луны, зонды заполнят существующие белые пятнаRead More
К этому году обещает завершение строительства первой космической гостиницы испанская компания Galactic Suite. По расчетам архитекторов отеля Galactic Suite Space Resort за два месяца предполетной подготовки и три дня отдыха на орбите желающие заплатят $3 млн.Read More