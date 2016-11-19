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Ноябрь | 2016

NASA будет исследовать внутреннее строение Луны

in Космос, Новости

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Под новой  лунной  миссией  НАСА подразумевается  запуск в сентябре текущего года двух зондов по миссии GRAIL.  Исследуя внутреннее строение Луны,  зонды заполнят существующие белые пятнаЗонды запустят  на параллельные орбиты, и  произойдет это  на высоте 55-ти километров от поверхности спутника нашей планеты.  Осуществляя замеры  расстояний между зондами, меняющееся  при прохождении гравитационных аномалий Луны, ученые планируют построить лунную гравитационную карту. Кроме того, у них появится возможность для  получения  некоторого  представления о внутреннем строении Луны.

По данным специалистов, исследование Луны  на сегодняшний день самый простой способ узнать о молодости планет земного типа, в числе которых входит, несомненно, и сама Земля.

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