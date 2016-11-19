NASA будет исследовать внутреннее строение Луны

Под новой лунной миссией НАСА подразумевается запуск в сентябре текущего года двух зондов по миссии GRAIL. Исследуя внутреннее строение Луны, зонды заполнят существующие белые пятнаЗонды запустят на параллельные орбиты, и произойдет это на высоте 55-ти километров от поверхности спутника нашей планеты. Осуществляя замеры расстояний между зондами, меняющееся при прохождении гравитационных аномалий Луны, ученые планируют построить лунную гравитационную карту. Кроме того, у них появится возможность для получения некоторого представления о внутреннем строении Луны.

По данным специалистов, исследование Луны на сегодняшний день самый простой способ узнать о молодости планет земного типа, в числе которых входит, несомненно, и сама Земля.

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