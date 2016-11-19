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Ноябрь | 2016

Первая гостиница на орбите Земли откроется в 2017 году

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космическая гостиница

К этому году обещает завершение  строительства первой космической гостиницы испанская компания Galactic Suite. По расчетам  архитекторов отеля Galactic Suite Space Resort за два месяца предполетной подготовки и три дня отдыха на орбите желающие заплатят $3 млн.

У гостей будет возможность при обращени вокруг Земли каждые 80 минут наблюдать за восходом солнца 15 раз в сутки. Костюм постояльцев  снабдят  липучками, чтобы  при желании они смогли перемещаться по комнате, несмотря на невесомость.

О становлении полноценной космоиндустрии можно судить по таким признакам, как строительство  первого коммерческого космопорта Spaceport America в штате Нью-Мексико и почти законченное  создание  орбитального самолета, способного на короткое время покидать атмосферу,  компанией  Virgin Galactic, принадлежащей британскому миллиардеру  Ричарду Брэнсону(стоимость билета — $200 тысяч)

Вначале гостиница будет в виде модуля, облетающего планету на высоте 450 километров со скоростью 30 тысяч км/ч, Он рассчиатн на двух профессиональных космонавтов и четырех гостей. На полет до отеля уйдет полтора дня. Уже есть заказы на билеты от 43 человек. Стоимость проекта оценена  в $3 млрд.

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