Как выбрать зимние шины?

Наступление зимы для водителей не ограничивается морозом и снегом. Необходимо еще подготовить автомобиль к зиме. Насколько уверенно машина будет держаться на заснеженной трассе и в гололед зависит от зимних покрышек. Можно, конечно, их не менять, рискуя транспортным средством и безопасностью участников движения. Необходимо учитывать, что разные модели покрышек ведут себя в различных условиях по-разному. Выбрать определенный комплект помогут сотрудники интернет магазина gektarkoles.ru и собственный опыт. Необходимо также учитывать погодные условия в регионе. Сказать однозначно, какие покрышки лучше, невозможно, но дать рекомендации можно. На разных покрытиях они играют различную роль. Для езды по снегу колеса должны вгрызаться в него без пробуксовок, и эффективно тормозя.

Как выбрать зимние шины?

При передвижении по снежной каше более важно аквапланирование – устойчивость к заносам, отвод слякоти. Для езды по промерзшему асфальту самым важным выступает сцепление с покрытием. Эти критерии взаимоисключающие, реализовать все в одном протекторе невозможно. При производстве моделей производители отдают предпочтение одному из условий, используя это в рекламных кампаниях, демонстрируя преимущества и замалчивая потери, на которые пришлось ради этого пойти. В бюджете автовладельца значительную сумму составляют автошины. Поэтому многие сомневаются в необходимости иметь зимний и летний комплект резины. Зимние шины – специально разработанные изделия, которые эксплуатируются от +7С и ниже. Основное их отличие не в рисунке, на который сразу смотрят автолюбители, а в свойствах резины.

Какие бывают шины?

Производители вкладывают в исследования большие средства, внедряют современные технологии и проводят тесты. На рынке в результате повышается конкуренция, и резина становится более качественной, поскольку каждый производитель старается выделить свои изделия. Сегодня только на бренде не выиграешь, необходимо регулярно улучшать покрышки. Особенно сложно изготовителям шипованных шин после принятия скандинавских правил, касающихся ошиповки. Коснулось это и фрикционных шин. Развивая технологии, компании придают липучкам цепкость на льду. Сейчас лучшие нешипованные покрышки показывают на льду лучшие результаты, чем обычные шиповки. Основная задача состоит в поиске подходящих покрышек для кошелька и автомобиля. Кроме традиционных отличий, есть зимние шины скандинавские и европейские.