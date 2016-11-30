Обслуживание кондиционеров

Сервисное обслуживание кондиционеров проводится для ликвидации отрицательных результатов работы агрегата в неблагоприятных условиях и для проведения профилактики на счет возникновения их влияний. Довольно часто нужна чистка радиатора наружного агрегата от пыли, которая забивает сам радиатор и мешает его нормальной и стабильной работе. Также проводится чистка от грязи, которая мешает теплосъему с пластин радиатора. В пыльных, многолюдных помещениях также нуждается в чистке внутренний блок и дренажная система, которая засоряется грязью. Не стоит заблуждаться в видимой чистоте офисного помещения большое количество проходящих клиентов, бумаги создают хороший источник пыли, которая в последствии попадет в фильтры, но они неспособны, одолеть всю пыль. С чисткой фильтра внутреннего блока можно справиться самостоятельно, но более детальный ремонт надо отдавать в службы, где проводится заправка кондиционера.

Также бывают моменты, когда необходимо устранять последствия неправильного монтажа.

Обслуживание кондиционеров производится фирмами которые его монтировали. Ведь эти люди и должны отвечать за правильный монтаж и дальнейшую его эксплуатацию.