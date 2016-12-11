Как купить квартиру правильно?

Задумываясь над покупкой квартиры, люди просматривают много вариантов, думая какой выбрать. Главное, чего они хотят — это снять квартиру в Киеве и не прогадать. Рассмотрим несколько важных моментов, которые помогут вам не сделать роковую ошибку:У хозяина квартиры должны быть все документы, причем оформленные именно на него, а не на его дедушку или бабушку.В квартире должен быть прописан лишь владелец, так как если там прописан кто-то еще их будет трудно выселить, даже если вы станете владельцем.

Единственный вариант, как это можно сделать – обратиться в суд и решать все в судовом порядке, а это как вы понимаете еще одна «головная боль».Не покупайте долю от наследства, то есть полквартиры или комнату, так как вторые наследники (люди, которым принадлежит остальная часть) могут вам потом «вставлять палки в колеса».

Покупая квартиру у наследника нужно тщательно проверять соблюдения порядка наследования.Не стоит приобретать квартиру у людей, которые находятся на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.Это самые важные моменты, на наш взгляд, но есть другие важные аспекты, на которые стоит обратить внимание, так что перед тем как совершить покупку квартиры подумайте, причем несколько раз.