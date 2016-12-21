Обнаружена звезда, имеющая массу больше солнечной

Масса светила RMC 136a1 равна 265 солнечным массам. Ее удалось обнаружить с помощью массива телескопов VLT (Very Large Telescope) в Чили при наблюдении за двумя звездными скоплениями — NGC 3603 и RMC 136a, которые удалены от Солнечной системы на 44 тысячи и 165 тысяч световых лет соответственно. Специалистами также были использованы данные об этих скоплениях, которые были собраны телескопом «Хаббл».

Астрономами обнаружена во втором скоплении чрезвычайно яркая звезда, названная RMC 136a1 – по яркости превосходящая яркость Солнца в 10 миллионов раз и с температурой поверхности в 7 раз выше, чем у Солнца (около 40 тысяч градусов Цельсия). По подсчетам ученых, иметь такие характеристики возможно, если при рождении звезды ее масса составляет не менее 320 солнечных. Прежде считалось, что максимальное значение массы светил при формировании в два раза меньше и не превышает 150 солнечных масс. На основании нового открытия исследователями сделано заключение о необходимости увеличения вдвое верхнего предела массы новорожденных звезд.

Астрономами обнаружены в скоплении RMC 136a четыре звезды с превышением при рождении “старого” предела в 150 масс Солнца. Именно на них лежит основная “ответственность ” за большую часть излучения и потоков заряженных частиц, испускаемых скоплением, которое содержит в общей сложности около 100 тысяч звезд.

Обнаружение звезды RMC 136a1 и ей подобных, поможет ученым в исследовании свойств массивных звезд. По астрономическим меркам у таких объектов непродолжительный период жизни, и поскольку крупными звездами быстро теряется масса при испускании огромным потоков частиц, их анализ весьма затруднителен.

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