В Австралии построят наиболее мощную в мире солнечную электростанцию

Это будет самая крупная в мире солнечная электростанция мощностью 1 000 МВт, производительностью втрое превышающей генерирующую мощность самой крупной из ныне существующих солнечных электростанций, которая расположена в штате Калифорния (США). Цена строительства станции составит более чем миллиард долларов.

Целью проекта является использование богатейших солнечных ресурсов страны, главного, по словам премьер-министра страны, природного богатства Австралии. Кроме того, с помощью проекта страна выбьется в лидеры по производству возобновляемой экологически чистой энергии. В дальнейшем будет построена сеть солнечных электростанций по всей стране, в результате чего произойдет рост экономической активности, появятся новые рабочие места и новые возможности для предпринимательства.

В сооружение станции будут инвестированы лишь часть средств, которые запланированы крупномасштабной программой по выработке экологически чистой энергии, инициированной правительством Австралии.

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