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Декабрь | 2016

В Австралии построят наиболее мощную в мире солнечную электростанцию

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солнечная станция

Это будет самая  крупная  в мире солнечная электростанция мощностью 1 000 МВт, производительностью  втрое превышающей  генерирующую  мощность самой крупной из ныне существующих солнечных электростанций, которая расположена в штате Калифорния (США). Цена строительства станции составит более чем  миллиард долларов.

Целью  проекта  является использование  богатейших солнечных ресурсов страны,  главного, по словам премьер-министра страны, природного  богатства Австралии. Кроме того, с помощью проекта страна  выбьется в лидеры по производству возобновляемой экологически чистой энергии. В дальнейшем будет построена  сеть солнечных электростанций по всей стране,  в результате чего произойдет рост экономической активности, появятся новые  рабочие места и новые возможности для предпринимательства.

В  сооружение станции будут инвестированы лишь часть средств,  которые  запланированы крупномасштабной программой по выработке экологически чистой энергии,  инициированной правительством Австралии.

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