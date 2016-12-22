3 причины заказать самую лучшую фитостену на сайте topiar.ua

Для современного человека интерьер и обустройство территорий открытого и закрытого типа имеют важное значение.

И в этом нет ничего удивительного, так как сфера ландшафтного проектирования и дизайна активно развивается, предлагая нам все более интересные и креативные решения.

Одним из самых актуальных направлений, с целью создания необычного и интересного дизайна, является вертикальное озеленение. Мы привыкли к тому, что растения украшают горизонтальные поверхности.

А вот стены, украшенные цветами по всему периметру или частично – это достаточно ново и креативно. Если речь идет о вертикальном озеленении, нельзя не отметить фитостены.

Данные конструкции представлены в виде модулей различных форм и конфигураций, которые состоят из основы и «карманов». Именно в эти карманы помещаются растения, что позволяет создать композицию из живых цветов прямо у вас дома!

Фитомодули могут крепить к стенам, к потолку. Двусторонние модели служат в качестве перегородки между зонами, деля помещение на определенные территории. Данного типа изделия отлично смотрятся как в стенах закрытого помещения так и на территории садов.

Важно понимать, что только качественная и профессиональная работа мастеров служит гарантией красоты, надежности и качества фитостен. Отдав предпочтение проверенной организации, вы можете не сомневаться в успешном сотрудничестве и его результатах.

Наша компания рада предложить свои услуги. На протяжении многих лет мы активно работаем в данном направлении, создавая необычные и стильные решения для своих клиентов.

Фитостена на сайте topiar.ua – это отличный выбор и правильное решение!

Наша продукция отличается высочайшим уровнем качества. Все изделия изготавливаются из материалов, которым не страшна влага, ультрафиолет и многие другие факторы внешней среды. Они прочные, надежные и долговечные.

Мы создадим уникальную по своей красоте и стилистике композицию, которая подчеркнет ваш интерьер и его особенности. Не сомневайтесь, обратившись к нам, вы станете счастливым обладателем лучшего фитомодуля.

Почему стоит отдать нам свое предпочтение? На основании причин, которые мы перечислим ниже:

1. Широчайший ассортимент продукции, используемой с целью декорирования пространство. Индивидуальный подход к реализации каждого проекта.

2. Разумные цены на товары и услуги.

3. Удобная эксплуатация фитостен достигается за счет автоматического полива