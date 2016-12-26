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Декабрь | 2016

Детский психолог – квалифицированная помощь для ребенка любого возраста

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Если вы думаете, что детям не ведомые стресс, фобии, панические атаки, депрессии, то вы ошибаетесь. Психика ребенка гораздо более уязвима для внешнего воздействия, поэтому не удивительно, что детский психолог — это один из самых востребованных специалистов в современном мире.

Услуги психолога (Киев), который работает с детьми пользуются повышенным спросом и, наверное, поэтому его консультации можно получить и при школьных учреждениях, и при социальных центрах, и в частном порядке. Правда в отличие от взрослого человека, ребенок не может сам определить, что ему нужна психологическая помощь. Поэтому задача взрослых (родителей, воспитателей, учителей) при первых проявлениях странного поведения обращаться к профессионалу. Кстати, под поведением не вписывающиеся в рамки, понимают и излишнюю активность, и замкнутость, и плаксивость, и агрессивность, и нежелание общаться с другими, и наличие коммуникативных сложностей. Кроме того, детский психолог будет актуален если у ребенка наблюдаются истерики, панически атаки, фобии пр. состояния, которые приводят к сбою в психоэмоциональном состоянии малыша.

Помощь психолога должна быть предоставлена в обязательном порядке в противном случае проблема, ставшая причиной такого состояния, вырастет вместе с малышом и переместиться в его взрослую жизнь, правда в более усугубленном виде.

 

На консультацию с папой и мамой

 

Первая консультация психолога детского должна проходить в присутствии родителей или хотя бы одного из них. На последующие встречи со специалистом малыша может приводить и бабушка, и дедушка, но вот на первую — только папа или мама. Это обусловлено тем, что детский психолог — хоть и профессионал, но для малыша это чужой человек. Безусловно, хороший психолог (Киев) сможет найти общий язык даже с самым несговорчивым Клиентом, но на это у него уйдет больше времени. Тогда как в присутствии родителей ребенок будет чувствовать себя более защищенным и психолог (Киев) сможет быстрее перейти к непосредственному взаимодействию с ним. Кстати, если при работе со взрослыми психологи (Киев) используют разные техники, то при работе с детьми — это обычно игра или арт терапия.

В процессе игры малыш раскрывается максимально полно, что позволяет специалисту определить его состояние и проблемные моменты в его поведении.

 

Осторожность прежде всего

 

Поскольку психика ребенка очень уязвимая и легко внушаемая, то психолог (Киев) должен действовать максимально аккуратно и ненавязчиво. Ну а для того чтобы специалист не навредил малышу и не усугубил ситуацию, к выбору профессионала нужно подходить очень взвешено. Если при школе есть детский психолог, то в первую очередь стоит проконсультироваться с ним. Если эффект при этом будет незначительным, то стоит воспользоваться услугами более именитого профессионала, пусть даже его консультация обойдется в определенную сумму.

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