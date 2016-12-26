Детский психолог – квалифицированная помощь для ребенка любого возраста

Если вы думаете, что детям не ведомые стресс, фобии, панические атаки, депрессии, то вы ошибаетесь. Психика ребенка гораздо более уязвима для внешнего воздействия, поэтому не удивительно, что детский психолог — это один из самых востребованных специалистов в современном мире.

Услуги психолога (Киев), который работает с детьми пользуются повышенным спросом и, наверное, поэтому его консультации можно получить и при школьных учреждениях, и при социальных центрах, и в частном порядке. Правда в отличие от взрослого человека, ребенок не может сам определить, что ему нужна психологическая помощь. Поэтому задача взрослых (родителей, воспитателей, учителей) при первых проявлениях странного поведения обращаться к профессионалу. Кстати, под поведением не вписывающиеся в рамки, понимают и излишнюю активность, и замкнутость, и плаксивость, и агрессивность, и нежелание общаться с другими, и наличие коммуникативных сложностей. Кроме того, детский психолог будет актуален если у ребенка наблюдаются истерики, панически атаки, фобии пр. состояния, которые приводят к сбою в психоэмоциональном состоянии малыша.

Помощь психолога должна быть предоставлена в обязательном порядке в противном случае проблема, ставшая причиной такого состояния, вырастет вместе с малышом и переместиться в его взрослую жизнь, правда в более усугубленном виде.

На консультацию с папой и мамой

Первая консультация психолога детского должна проходить в присутствии родителей или хотя бы одного из них. На последующие встречи со специалистом малыша может приводить и бабушка, и дедушка, но вот на первую — только папа или мама. Это обусловлено тем, что детский психолог — хоть и профессионал, но для малыша это чужой человек. Безусловно, хороший психолог (Киев) сможет найти общий язык даже с самым несговорчивым Клиентом, но на это у него уйдет больше времени. Тогда как в присутствии родителей ребенок будет чувствовать себя более защищенным и психолог (Киев) сможет быстрее перейти к непосредственному взаимодействию с ним. Кстати, если при работе со взрослыми психологи (Киев) используют разные техники, то при работе с детьми — это обычно игра или арт терапия.

В процессе игры малыш раскрывается максимально полно, что позволяет специалисту определить его состояние и проблемные моменты в его поведении.

Осторожность прежде всего

Поскольку психика ребенка очень уязвимая и легко внушаемая, то психолог (Киев) должен действовать максимально аккуратно и ненавязчиво. Ну а для того чтобы специалист не навредил малышу и не усугубил ситуацию, к выбору профессионала нужно подходить очень взвешено. Если при школе есть детский психолог, то в первую очередь стоит проконсультироваться с ним. Если эффект при этом будет незначительным, то стоит воспользоваться услугами более именитого профессионала, пусть даже его консультация обойдется в определенную сумму.