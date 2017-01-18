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Январь | 2017

“Кометная планета” обнаружена учеными

in Космос | No comments

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С помощью  космического телескопа Хаббл астрономами подтвержден факт существования крайне необычной планеты, которая  расположена за пределами Солнечной системы и неофициально прозванной   «кометной планетой».   Близость расположения  гигантской  газовой  планеты HD 209458b к  звезде приводит к тому, что ее  атмосфера, разогреваясь, в  буквальном смысле  вылетает в космос, и  при этом образуется   характерный газовый  шлейф.

Также, исследователями  сделан  вывод о  подверженности данной планеты  очень сильным  звездным ветрам из заряженных частиц, «выдувающим» атмосферу с планеты.

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Расположена планета на расстоянии 153 световых лет от Земли, ее вес почти равен весу  Юпитера, но вот расположение ее  к звезде в 100 раз ближе, чем Юпитера к Солнцу. Благодаря такому близкому расположению, ее орбитальный период составляет всего 3,5 земных суток, в отличие, к примеру, от Меркурия, ближайшей к Солнцу планете, делающей  полный оборот за 88 дней.

Используя транзитивный  метод наблюдений,  ученые смогли определить  химический состав атмосферы планеты, почти полностью состоящей из углекислого и угарного газа. Также, учеными  отмечено, что у планеты  очень толстая  атмосфера,  занимающая около 8% диаметра планеты, а  температура  атмосферы 1,1 тысячи градусов по Цельсию. Кроме того,  установлена скорость  выдувания газа из атмосферы – 35,5 тыс. км/час.

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