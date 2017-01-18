“Кометная планета” обнаружена учеными

С помощью космического телескопа Хаббл астрономами подтвержден факт существования крайне необычной планеты, которая расположена за пределами Солнечной системы и неофициально прозванной «кометной планетой». Близость расположения гигантской газовой планеты HD 209458b к звезде приводит к тому, что ее атмосфера, разогреваясь, в буквальном смысле вылетает в космос, и при этом образуется характерный газовый шлейф.

Также, исследователями сделан вывод о подверженности данной планеты очень сильным звездным ветрам из заряженных частиц, «выдувающим» атмосферу с планеты.

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Расположена планета на расстоянии 153 световых лет от Земли, ее вес почти равен весу Юпитера, но вот расположение ее к звезде в 100 раз ближе, чем Юпитера к Солнцу. Благодаря такому близкому расположению, ее орбитальный период составляет всего 3,5 земных суток, в отличие, к примеру, от Меркурия, ближайшей к Солнцу планете, делающей полный оборот за 88 дней.

Используя транзитивный метод наблюдений, ученые смогли определить химический состав атмосферы планеты, почти полностью состоящей из углекислого и угарного газа. Также, учеными отмечено, что у планеты очень толстая атмосфера, занимающая около 8% диаметра планеты, а температура атмосферы 1,1 тысячи градусов по Цельсию. Кроме того, установлена скорость выдувания газа из атмосферы – 35,5 тыс. км/час.