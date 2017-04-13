NASA задерживает оплату Российским ученым и инженерам

Учеными из Всероссийского Института Автоматики создана нейтронная пушка, предназначенная для установки на аппарат Curiosity (рус. Любопытный). Миссия этого аппарата по изучения Марса самая дорогая и амбициозная за всю историю, ему предстоит долгое изучение Марса, почвы и атмосферы, нейтронной пушке при этом отводится важная роль.

Запуск марсохода «Любопытного » на красную планету запланирован на ноябрь 2011 года, но марсоход пока находится в незавершенном состоянии. Интересует шашка казачья купить которую можно по самым доступным ценам? Заходите на сайт kirasir74.ru

Согласно заключенному контракту между NASA и Роскосмосом, разработкой нейтронной пушки осуществляли наши ученые, Стоимость контракта оценивается в десятки миллионов долларов. Уже два года назад Россия была готова сдать NASA проект и доставить им рабочие образцы, которые можно было бы установить на марсоход. Учеными был проведен весь комплекс наземного тестирования, позволяющий с полной уверенностью утверждать о работоспособности разрабатываемого устройства. На данный момент NASA не имеет возможности выплатить деньги, поскольку их бюджет строго определяется федеральным, и неизвестны сроки выплаты.