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Апрель | 2017

NASA задерживает оплату Российским ученым и инженерам

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Учеными из Всероссийского Института Автоматики создана    нейтронная  пушка,  предназначенная  для установки     на аппарат Curiosity (рус. Любопытный).  Миссия этого аппарата по изучения Марса самая  дорогая  и амбициозная за всю историю, ему предстоит  долгое  изучение Марса, почвы и атмосферы,  нейтронной  пушке при этом отводится  важная роль.

Запуск марсохода «Любопытного » на красную планету запланирован на ноябрь 2011 года, но марсоход  пока находится в незавершенном состоянии. Интересует шашка казачья купить которую можно по самым доступным ценам? Заходите на сайт kirasir74.ru

Согласно заключенному контракту  между NASA и Роскосмосом, разработкой нейтронной пушки осуществляли наши ученые,  Стоимость контракта оценивается в  десятки миллионов долларов. Уже два года назад Россия была готова  сдать NASA проект и доставить им рабочие образцы, которые можно было  бы установить на марсоход.  Учеными  был проведен  весь комплекс наземного тестирования,  позволяющий   с полной уверенностью  утверждать о работоспособности разрабатываемого устройства. На данный момент NASA не имеет возможности  выплатить деньги, поскольку  их бюджет строго определяется федеральным,  и  неизвестны сроки выплаты.

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