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Апрель | 2017

Запуск Китайской орбитальной станции

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Неудачный  запуск спутника Шицзянь-11-0 стал причиной  переноса запуска орбитальной станции Тяньгун-1 на более поздний срок. На станции планируется размещение  первой  орбитальной  лаборатории. Лаборатория  предназначена для  проведения  разного рода экспериментов в области медицины, и тестирования экспериментального оборудования станции.

После вывода  орбитальной  станции  на свою орбиту, к ней постепенно будут подсоединяться Шэньчжоу (беспилотный Шэньчжоу-8, пилотируемые Шэньчжоу-9 и Шэньчжоу-10). Беспилотный аппарат Шэньчжоу-8 будет первым экспериментальным аппаратом, позволившим  произвести  проверку  стыковочных модулей.

Состав космической  орбитальной  лаборатории состоит из трех человек   в составе экипажа.  Масса лаборатории составляет  8,000 кг, длина — 9 м, а диаметр — 2,8 метров.

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