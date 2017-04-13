Запуск Китайской орбитальной станции

Неудачный запуск спутника Шицзянь-11-0 стал причиной переноса запуска орбитальной станции Тяньгун-1 на более поздний срок. На станции планируется размещение первой орбитальной лаборатории. Лаборатория предназначена для проведения разного рода экспериментов в области медицины, и тестирования экспериментального оборудования станции.

После вывода орбитальной станции на свою орбиту, к ней постепенно будут подсоединяться Шэньчжоу (беспилотный Шэньчжоу-8, пилотируемые Шэньчжоу-9 и Шэньчжоу-10). Беспилотный аппарат Шэньчжоу-8 будет первым экспериментальным аппаратом, позволившим произвести проверку стыковочных модулей.

Состав космической орбитальной лаборатории состоит из трех человек в составе экипажа. Масса лаборатории составляет 8,000 кг, длина — 9 м, а диаметр — 2,8 метров.

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