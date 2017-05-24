Круги на полях

Первое упоминание о кругах на полях относится к 1972 году. Лунной ночью, два англичанина, в надежде увидеть НЛО, заметили, что в течение примерно 20 секунд часть колосьев веерообразно полегла, образовав при этом ровный круг на поле. Все это действие сопровождалось скрипящим звуком. Не прошло и месяца, как поступило уже больше 9000 сообщений о КНП со всего мира, 90% из них пришли из Англии. Ищите антикварные книги? Вы найдете их по ссылке.

Между тем, на сегодня известно, что около 30% кругов на полях создано людьми. В ноябре 2001 года австралийским исследователем аномальных явлений была обвинена студия Уолта Диснея за подделку «кругов на полях» по всему миру с целью обеспечения рекламы выходящему фильму «Знаки».

Но проблема подделки кругов на полях состоит в том, что прижимая колосья каким-то физическим объектом, их ломают. В настоящих фигурах колосья лишь изгибаются примерно в дюйме от земли. Подвергаясь короткому воздействию теплоты, растения размягчаются и наклоняются к земле, где они снова становятся жесткими. Происходит это с утолщением колоса и расширением его узелка, изменением зародыша в злаках и появлением полостей в растениях, будто нагретых изнутри. То есть, наблюдаются изменение в клеточной системе, но растение не погибает, а продолжает расти. Человечество же не обладает подобными технологиями.

Колосья «кругов на полях» закручены в спираль. Дно фигуры может иметь до пяти слоев, и пшеница в каждом слое закручена в сторону, противоположную предыдущему с аккуратно лежащими друг с другом колосками. В центре круга колосья могут хитрым образом переплестись, а часто в центре можно увидеть лишь один прямо стоящий колос. Еще одной особенностью настоящих кругов на полях является повышенное инфракрасное излучение внутри и снаружи фигуры. Также при возникновении настоящего круга меняется магнитная структура пространства. Невозможно пользоваться компасами. При пролете над фигурой не работают камеры, мобильные телефоны и приборы самолета. Счетчики Гейгера фиксируют превышение нормы радиации почти в три раза. Животные из окрестных ферм бегут от мест кругов на полях еще до появления фигуры. Настоящие круги на полях обычно появляются поверх энергетических линий Земли. Их можно «просканировать » с помощью лозы даже на следующий год после того, как поле засеяно заново.